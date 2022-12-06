Самарский проект «Том Сойер Фест» стал лауреатом премии #МЫВМЕСТЕ в 2022 году

За восемь лет фестиваля отреставрировали около 130 зданий. Фото: правительство Самарской области

Самарский проект восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»: Ярмарка домов» стал лауреатом в номинации «Территория для жизни» международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022.

— Первую школу «Том Сойер Фест» в Самаре провели в 2017 году для сохранения исторического наследия. За 8 лет отреставрировали около 130 зданий, — рассказали в правительстве региона.

Сегодня проект охватывает 77 городов по всей стране, а участие в нем принимают более 10 тысяч волонтеров. В этом году было проведено три мероприятия. В их числе школа «Том Сойер Феста» для новых городов-участников, спасение уникального для Самары «Дома с часами», а также «Ярмарка домов».

В ходе деятельности последнего волонтеры искали инвесторов для расселенных исторических домов, возвращали их в городскую среду с новыми функциями. Для этого нашли потенциальных инвесторов, которые готовы вкладывать средства в восстановление исторических зданий.

Всего участвовало более 30 тысяч проектов со всей страны. От Самарской области было подано более 900 проектов, три проекта стали финалистами. Так, финалистами стали проект открытых забегов «Бегай в Тольятти», проект развития паллиативной помощи «Самара-городок».

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