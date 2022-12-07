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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 5:07

В Самаре неизвестный избил посетителя магазина «Магнит» на ул. Авроры

Об этом сообщили жители города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло на глазах у прохожих.

ЧП произошло на глазах у прохожих.

Ночью во вторник, 6 декабря 2022 года, в областной столице произошло ЧП. Около магазина «Магнит» на улице Авроры, 107, неизвестный избил посетителя торговой точки. Об этом в социальных сетях рассказали жители города.

– Пьяный мужчина зашел в магазин погреться, сотрудники вызвали охрану. Они приехали, один из них вышел из машины, зашел в «Магнит», вытащил оттуда пьяного посетителя и начал избивать, пинать, – написали очевидцы в социальных сетях.

Отметим, что официальная информация о происшествии в настоящий момент не поступала. Участники конфликта также остаются неизвестными.

Напомним, месяц назад в Самаре произошло подобный инцидент. В начале ноября толпа молодежи с детской коляской напала на прохожего.

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