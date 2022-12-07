Полиция начала проверку по факту избиения мужчины у «Магнита» на ул. Авроры в Самаре

Инцидент произошел вечером 6 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция проведет проверку по факту избиения мужчины около магазина «Магнит» на ул. Авроры, 107 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

– Сотрудники полиции по факту публикации проводят проверку, устанавливают обстоятельства, свидетелей и очевидцев произошедшего, – информируют в пресс-службе областного ГУ МВД.

Напомним, инцидент произошел вечером во вторник, 6 декабря. Очевидцы сообщали, что неизвестный набросился на посетителя «Магнит». Последний якобы находился в нетрезвом состоянии. По словам самарцев, нападавший начал избивать мужчину прямо на глазах у прохожих.

Участники конфликта в настоящий момент остаются неизвестными.

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