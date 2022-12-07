Возможность строительства высоток на ул. Ново-Садовой обсудят в Самаре

Новые высотки могут построить на участке площадью 1,8 тыс. кв. м Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре объявили публичные слушания по проекту строительства высоток на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке площадью 1 817 кв. м в районе Постникова оврага. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Заявитель – бизнесмен Олег Вахрамов. Он известен как совладелец и президент ассоциации «Спектр недвижимости». Предприниматель попросил дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Его проект предусматривает 0,7 машино-места на одну квартиру. По правилам, это соотношение должно быть 1 к 1.

Общественные обсуждения продлятся до 20 декабря 2022 года. Экспозиция проекта будет представлена в холле департамента градостроительства Самары с 6 по 13 декабря. Ознакомиться с документами, высказать свое мнение или предложения смогут все желающие.

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