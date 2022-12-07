Стали известны подробности массового ДТП с двумя автобусами у «Каравана» в Самаре

В результате происшествия пострадали три пассажира. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились подробности массового ДТП, которое произошло у рынка «Караван» в Самаре вечером во вторник, 6 декабря. Там столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля, пострадали трое человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 17:50 на Московском шоссе. 40-летний водитель автобуса «Лиаз» не выдержал дистанцию и въехал в автобус «МАЗ 206085», за рулем которого был 60-летний мужчина. После этого «Лиаз» столкнулся с «Лада Х-Рей» под управлением 30-летней женщины и с «четырнадцатой», за рулем которой находилась 21-летняя девушка.

В результате происшествия пострадали пассажиры автобусов. Женщинам 55, 58 и 36 лет назначили амбулаторное лечение.

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