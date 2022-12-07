«Пассажиравтотранс» начнут возвращать к автобусным перевозкам в Самаре в 2023 году

"ПАТ" не работает по своему прямому профилю с 2018 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда МП «Пассажиравтотранс» вернется к работе в Самаре. Предприятие вновь может заняться автобусными перевозками в 2023 году. Об этом на заседании контрольного комитета в гордуме сообщил замглавы департамента транспорта Юрий Тапилин.

Напомним, «ПАТ» обанкротился несколько лет назад. Предприятие перестало работать по прямому профилю с 2018 года. С этого времени перевозкой пассажиров занимается частная компания – «СамараАвтоГаз». Что касается МП, то оно в последние годы сдавало в аренду свое движимое и недвижимое имущество. Вырученные средства, а также ежегодные субсидии из городского бюджета, идут на погашение долгов. Этот процесс близится к завершению.

– Предприятие почти полностью рассчиталось с долгами. В 2023 году мы будем возвращать «Пассажиравтотранс» к профильной работе, – рассказал Юрий Тапилин.

Чиновник отметил, что «ПАТ» попробует стать участником нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это позволит на льготных условиях и при софинансировании из местных бюджетов закупить новые автобусы. Следующий этап – выход на торги и борьба за городские или дачные автобусы с коммерческими перевозчиками.

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