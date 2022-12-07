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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:34

Самарцев предупредили об опасности выхода и выезда на лед

Необходимо соблюдать определенные меры
Алена ПРОВКИНА
Жителям пока не рекомендуют выходить на лед

Жителям пока не рекомендуют выходить на лед

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об опасности выхода на лед. Специалисты отмечают, что лед уже покрыл водоемы, но еще недостаточно окреп.

По информации городской администрации, в областной столице средняя температура воздуха уже ниже нуля. На водоемах образовалось рыхлое покрытие, которое создают опасность для жизни и здоровья граждан. Жителям не рекомендуют выходить на лед, пока его толщина не достигнет 15 сантиметров. Прочность льда можно оценить визуально: он прозрачный и имеет голубые и зеленые оттенки. Тонкий лед серый, матово-белый или желтый.

Напомним, горожане не всегда соблюдают правила, но хотят провести время с комфортом. Так, местные жители устроили себе диванную рыбалку прямо на льду.

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