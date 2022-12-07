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НовостиОбщество7 декабря 2022 16:02

Самарец показал, как выглядит «Супрематический куб» возле Третьяковской галереи

Жители смогут рассмотреть арт-объект
Алена ПРОВКИНА
Специалисты уже приступили к установке. Фото: скриншот видео

Специалисты уже приступили к установке. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал, как выглядит «Супрематический куб». В областной столице устанавливают новый арт-объект.

Судя по опубликованному видео, конструкция исполинских размеров. Специалисты устанавливают разноцветные прутья прямо у входа филиала Самарской Третьяковской галереи. Ранее мы уже писали о запуске новой традиции. Представители Фабрики-кухни ежегодно планируют устанавливать арт-объекты современных российских художников.

Отмечают, что «куб» создавали из древесины, которую специально доставили из леса Никола-Ленивца. Открытие объекта пройдет 20 декабря в 19:00.