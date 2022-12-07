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НовостиОбщество7 декабря 2022 17:01

В Самаре сотрудники продуктового магазина удерживали мужчину на улице Дачной

Видимо, местный житель отказался платить
Алена ПРОВКИНА
Посетителя не хотели отпускать без проверки. Фото: "Подслушано Самара"

Посетителя не хотели отпускать без проверки. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре горожане поделились видео в социальных сетях. Мужчину удерживали несколько сотрудников магазина на улице Дачной.

Судя по опубликованным кадрам, буйный покупатель стремился к выходу. Чтобы остановить мужчину, потребовалась помощь сразу нескольких продавцов. Что произошло в магазине – пока неизвестно, но без боя покупателя не выпустили. В конце видео одна из сотрудниц пригрозила ударить строптивого по голове.

Напомним, что это не единственная ситуация в магазине, произошедшая в последнее время. Ночью во вторник, 6 декабря 2022 года, неизвестный набросился и избил посетителя торговой точки. Полиция уже начала проверку.

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