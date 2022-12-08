Самарские полицейские проводят проверку из-за драки в магазине на улице Дачной

В областной столице проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции проводят проверку из-за конфликта в магазине на улице Дачной. Очевидцы выложили видео драки у выхода.

Ранее мы писали, что в социальных сетях местные жители опубликовали видео, на котором покупатель пытается выйти из магазина, но его удерживают сотрудники. Что произошло на самом деле – пока неизвестно. В конце видео одна из работников пригрозила мужчине, что может ударить его по голове.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также разыскивают свидетелей и очевидцев. Все, кто располагает информацией, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.

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