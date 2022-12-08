Самарцы поделились фотографией радужного столба над аэропортом «Курумоч»

Радужный столб появился ранним утром. Фото: Ольга Новикова

В Самаре морозная и ясная погода. Над аэропортом «Курумоч» появился радужный столб.

Фотографией поделился журналист «КП-Самара». Ранним утром солнце встало над городом и порадовало местных жителей. По информации синоптиков gismeteo, сегодня, 8 декабря 2022 года, температура воздуха опустится до -18 градусов. Днем будет ясно. Вечером температура достигнет -14 градусов.

Напомним, власти предупредили местных жителей об опасности выхода на лед. Несмотря на ударившие морозы, лед еще не плотно покрыл реки. Горожанам следует быть аккуратнее на водоемах.

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