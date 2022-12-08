Пересадочный билет могут ввести на автобусном маршруте в Куйбышевском районе Самары

Пересадочный билет могут ввести в автобусе № 5д Фото: администрация Самары

В Самаре планируют ввести новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идет о пересадочном билете. Его хотят ввести в пилотном варианте на одном из автобусных маршрутов Куйбышевского района. Об этом на заседании контрольного комитета гордумы сообщил замглавы дептранса Юрий Тапилин.

- В течение определенного времени, например, часа после покупки билета, пересадка будет бесплатная. Сейчас мы прорабатываем детали, готовим обоснование, - отметил чиновник.

Юрий Тапилин добавил, что если эксперимент покажет хорошие результаты, то пересадочный билет могут ввести и на других маршрутах. Ранее замглавы департамента транспорта сообщал «КП-Самара», что пилотный проект могут запустить в автобусе № 5д. В качестве ориентировочного срока назывался конец 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.