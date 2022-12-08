Власти выбрали подрядчика для строительства новой дороги в Крутых Ключах в Самаре

Завершить возведение объекта планируется к 1 сентября 2023 года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Региональный Минтранс определился с подрядчиком, который займется строительством 6-го этапа Северного шоссе в Самаре. Итоги электронного аукциона были подведены 7 декабря 2022 года. Информация размещена сайте госзакупок.
– На участие в закупке поступила одна заявка. Она соответствует требованиям и была признана победителем торгов. Цена контракта составляет 171,7 млн. рублей, – следует из документации.
Отметим, что название компании-победителя в документах не указано.
Напомним, новая дорога свяжет бульвар Финютина с развязкой ТРК «Мега» и улучшит транспортную инфраструктуру микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-парк. Приступить к работам должны с 1 апреля 2023 года. Завершение строительства запланировано на 1 сентября.
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