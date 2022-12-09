Названа предварительная причина ДТП, где мать с сыном разбились о столб в Самаре

Автомобилистка превысила скорость и врезалась в световую опору
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Стали известны подробности смертельного ДТП на Пугачевском тракте в Самаре. Накануне вечером, 8 декабря 2022 года, там разбилась о столб легковушка, в которой находились мать с сыном. Женщина, к сожалению, не выжила. В полиции назвали предварительную причину аварии.
- 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигалась в направлении улицы Егорова. В пути она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в световую опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Автомобилистка от полученных травм скончалась на месте. Ее 9-летнего сына госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
По данным сотрудников ГИБДД, за последний год женщину 14 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В апреле 2022 года ее лишили прав за управление авто в состоянии опьянения.
Женщина погибла на месте, ее сына госпитализировали
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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