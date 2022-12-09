Принял огонь на себя: командир роты самарского ОМОНа погиб при обороне Балаклеи

В память о погибшем росгвардейце в школе Самары открыли мемориальную доску / Фото: Александр Хинштейн

Стало известно, как погиб офицер спецназа Росгвардии Денис Лазутин. Ранее в память о нем в школе № 124 Самары открыли мемориальную доску. Как выяснилось, подполковник полиции отдал свою жизнь, прикрывая подчиненных.

Денис Лазутин был командиром оперативной роты самарского ОМОН «Смерч». Он не раз выезжал в служебные командировки в неспокойные регионы. Командировка в зону СВО, к сожалению, стала для него последней.

- Подполковник участвовал в сентябрьской обороне Балаклеи. Группа, которой он командовал, попала в окружение. Лазутин принял огонь на себя, сохранив жизни своим подчиненным, - поделился в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Денис Лазутин погиб за два дня до своего дня рождения. В этом году ему бы исполнилось 45 лет. За проявленный героизм росгвардейца посмертно наградили орденом Мужества.

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