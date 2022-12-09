Ледостав начался на реках Самарской области в декабре 2022 года

Так 9 декабря 2022 года выглядит Волга у берегов Самары Фото: Наталья АРТЯКОВА

На водоемах Самарской области начался процесс ледообразования. Реки стали замерзать из-за низких температур. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— На реках Сок и Большой Кинель наблюдаются забереги, на реках Самара и Чапаевка — ледостав. На Волге в районе Самары и Сызрани тоже ледостав, а у Самары и села Зольное пока чисто, — отметили в ведомстве.

Волга начала покрываться льдом Фото: Наталья АРТЯКОВА

По словам специалистов, как правило, реки замерзают неравномерно. Сначала у берега — на мелководье, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках. При этом на одном водоеме можно встретить чередование льдов — где-то толще, где-то тоньше. Там могут находиться промоины и трещины.

Ходить по льду пока опасно. Однако многие рыбаки все равно рискуют жизнями. К примеру, накануне, 8 декабря 2022 года, любители зимней рыбалки оказались на льдине посреди реки Уса в Шигонском районе. Вызволять их пришлось спасателям. Еще одно ЧП произошло на том же водоеме, но уже около поселка Красный Миронов в Сызранском районе. Там сотрудники ПСС региона достали изо льда погибшую женщину.

Сотрудники МЧС призывают жителей Самарской области не выходить на лед и не подвергать себя смертельной опасности.

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