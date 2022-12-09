В Самарской области усилится ветер 10 декабря 2022 года

В регионе усилится южный ветер
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий. В регионе объявили желтый уровень опасности.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», порывы южного ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Самарцам следует быть аккуратнее, водителям не следует оставлять машину под шаткими конструкциями и деревьями. Температура воздуха от -7 до -10 градусов. Облачно, с прояснениями.
Напомним, в регионе из-за морозной погоды начался процесс ледообразования на реке. Городской блогер Евгений Щекин показал, как Волгу сковал лед.
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