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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:44

В Самарской области усилится ветер 10 декабря 2022 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе усилится южный ветер

В регионе усилится южный ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», порывы южного ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Самарцам следует быть аккуратнее, водителям не следует оставлять машину под шаткими конструкциями и деревьями. Температура воздуха от -7 до -10 градусов. Облачно, с прояснениями.

Напомним, в регионе из-за морозной погоды начался процесс ледообразования на реке. Городской блогер Евгений Щекин показал, как Волгу сковал лед.

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