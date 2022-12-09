Дмитрий Азаров вручил госнаграды отличившимся жителям Самарской области

Губернатор поблагодарил земляков за их мужество, стойкость и высокий профессионализм / Фото: Ирина Бойкина

Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды жителям Самарской области — участникам СВО, врачам, работникам предприятий. Их отметили за проявленные мужество, отвагу и высокий профессионализм.

— Всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно служить Отечеству, приносить пользу людям. Вы делаете это по зову сердца. Вы не бросаете своих в трудную минуту, повинуясь своему гражданскому и человеческому долгу помогать ближнему, — обратился к землякам Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил о тех, кто сражался с пандемией коронавируса. Это врачи, медсестры, фельдшеры, санитары. Они помогали заболевшим людям, не жалея своего здоровья. Двоих медиков посмертно наградили орденом Пирогова. Им удостоили врача-терапевта Сызранской ГБ-3 Валентину Борисову и врача Тольяттинской станции скорой помощи Владимира Муравья.

Также Дмитрий Азаров вручил награды отряду Росгвардии, который принял участие в СВО. Бойцы получили медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль Жукова и медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Почетного знака губернатора Самарской области «За служение людям» удостоились добровольцы, которые помогали жителям Снежного в ДНР, в том числе в восстановлении самого города. Среди них: врачи, инженеры, машинисты, сварщики, техники.

Дмитрий Азаров отметил, что пример этих людей может вдохновить многих жителей региона. Он пожелал им здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

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