Самарскую область накроют сильные магнитные бури в конце декабря 2022 года

Жители могут почувствовать недомогание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, что регион накроют сильные магнитные бури в конце декабря. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

Согласно прогнозам my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 22 декабря 2022 года. Ее сила составит 4 балла. В это время чувствительные горожане могут почувствовать головную боль и слабость. Также может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Магнитные бури накроют губернию с 22 по 31 декабря 2022 года. Сила бурь будет колебаться от 4 до 5 баллов. Напомним, 10 декабря 2022 года в регионе объявили желтый уровень опасности из-за усиления ветра.

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