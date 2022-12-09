Вузовское сообщество считает, что создание кампуса мирового уровня в Самаре даст серьезный толчок к развитию региона

Кампус планируют построить в районе стадиона "Солидарность Арена" Фото: правительство Самарской области

Создание межвузовского кампуса мирового уровня на пять тысяч мест в Самаре даст серьезный толчок к развитию региона в научно-техническом, экономическом и социальном направлениях. В этом уверена председатель студенческого совета, СамГТУ, председатель молодежного правительства Элла Герейханова.

- Очень рада, что в Самаре появится межвузовский кампус мирового уровня. У студентов будет не просто новое пространство для образования, а целый комплекс, отвечающий современным условиям передового обучения, - сказала Элла Герейханова.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов тоже считает, что создание кампуса откроет новые возможности для региона. Он расширит взаимодействие вузов с реальным сектором экономики и индустриальными партнерами, ускорит темпы экономического развития Самарской области.

- В кампусе нам выделили пространство, которое мы планируем использовать для проживания российских и иностранных студентов, а также для передовой медицинской инженерной школы, - рассказал Александр Колсанов.

Глава медуниверситета добавил, что в новом кампусе организуют учебно-исследовательскую лабораторию нейроинтерфейсов; учебно-производственные лаборатории биоимплантов, трехмерного моделирования и вычислительной техники, телемедицины и систем поддержки принятия врачебных решений. Ректор считает, что все это позволит вывести научные и производственные мощности СамГМУ на более высокий уровень.

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