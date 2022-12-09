В Самарской области обсудили развитие корпоративных и общественных волонтерских программ

Круглый стол «КП» снова помог образованию новых устойчивых волонтерских связей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в медиацентре «КП» состоялся круглый стол о развитии корпоративного и общественного волонтерства в Самарской области. Его участниками стали представители АНО «Самарский центр развития добровольчества», Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, Новокуйбышевского завода масел и присадок, экологического клуба СамГТУ «Жизнь», благотворительного фонда «Старость в радость» и «Ты Дома», АНО «Баррмалей».

Они поделились опытом реализации своих проектов. Экология, дети, люди преклонного возраста и участники СВО - вот основные направления добровольческих движений в Самарской области. Волонтеры промышленных предприятий заботятся об экологии, восполняя ресурсы водоемов и лесов, наводят чистоту в городе и на природе, собирают вторсырье. Они заботятся о подшефных детских учреждениях, адресно поддерживают нуждающихся детей и семьи, а также помогают родственникам мобилизованных и сдают кровь для участников СВО. Общественные организации рассказали о своих проектах: поддержка дома престарелых, людей, оставшихся без жилья и о других. У этих проектов огромный потенциал развития, и круглый стол «КП» в очередной раз помог образованию новых устойчивых волонтерских связей. Успешные кейсы и запросы о сотрудничестве от участников прозвучат на форуме «Доброволец Самарской области», который пройдет с 12 по 15 декабря в Самаре. Но самое главное – идеи и проекты участников обсуждения могут получить поддержку на самом высоком уровне.