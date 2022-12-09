«Единая Россия» провела первый всероссийский форум «Школа Героя» в 2022 году

Форум «Школа Героя» предложили проводить ежегодно и даже создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей. Фото: "Единая Россия"

«Единая Россия» совместно с минпросвещения провели первый всероссийский форум «Школа Героя» в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Он был приурочен ко Дню Героев Отечества.

— Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку и сейчас таких учебных заведений уже более 6 тысяч, — зачитал обращение президента РФ Владимир Мединский.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что задачей партии является оберегать историческую память и не допускать её искажения. Также делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.

Форум «Школа Героя» предложили проводить ежегодно и даже создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей. За полгода посмотрели 40 тысяч школ, из которых шесть тысяч уже носят имя Героя.

Также в рамках партпроекта «Историческая память» на форуме прошла церемония гашения почтовых марок из серии «Герои РФ. Участники специальной военной операции». Было выпущено 10 марок, на каждой из которой изображен портрет Героя, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

Кроме того, «Единая Россия» планирует создать интерактивную карту «Парта Героя», а также уже выступила с инициативой предоставлять льготы при поступлении в вузы для Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.

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