Мобилизованный самарский журналист опубликовал данные о зарплате солдат

Илья Круговой отметил, что денежное довольствие за декабрь солдатам будут начислять с 23 декабря. Фото: t.me/corleonespeaking

Мобилизованный самарский журналист Илья Круговой опубликовал данные о зарплате солдат. Он выложил расчетку в своем телеграм-канале. С учетом вычета налога сумма вышла 189 тысяч 193 рубля 70 копеек.

— С утра все сидят в личном кабинете военнослужащего. Ну, те, кому удалось войти, так как сервис подвисает от такого количества пользователей. Все изучают расчетки за ноябрь, хотя суммы там примерно одинаковые, если ты рядовой со стандартной ВУС, — написал Илья Круговой.

Все военнослужащие с утра сидели в личном кабинете, по словам журналиста. Фото: t.me/corleonespeaking

По словам мобилизованного журналиста, в зоне СВО будут надбавки "за вредность" и суммы будут другие. Илья Круговой также отметил, что решением Минобороны денежное довольствие за декабрь солдатам будут начислять с 23 декабря.

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