Мэр Самары представила результаты 5-летней работы городской Общественной палате

Отчет был заслушан на расширенном заседании 9 декабря. Фото: администрация Самары

В пятницу, 9 декабря, глава Самары Елена Лапушкина представила результаты пятилетней работы городской Общественной палате. В частности, мэр рассказала об обеспечении жителей объектами социальной инфраструктуры.

Так, с 2018 года удалось в шесть раз снизить очередность в детские сады. Было построено 7 новых детсадов, а в двух учреждениях в Волгаре и Новой Самаре открылись вторые корпуса. В настоящий момент идет строительство детсада на 240 мест. Он разместится в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора, Воронежская, Московского шоссе.

За пять лет построены и введены в эксплуатацию 2 школы – школа № 68 на 1200 мест в микрорайоне Новая Самара и два корпуса школы № 26 на 5-й Просеке. Помимо этого, была проведена значительная работа по обновлению дворов, общественных пространств и дорожных объектов.

– За период работы Елены Владимировны на посту главы Самары произошли значительные изменения в разных сферах деятельности. Город продвинулся в плане экономического развития, городского хозяйства, благоустройства, увеличение объема жилищного строительства и решения многих других социальных вопросов, – отметил председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев.

Отметим, что пятилетний срок полномочий действующего мэра истекает в декабре. С 14 декабря ведется прием документов на конкурс по отбору кандидатур на эту должность.

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