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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:58

Около 19 тысяч человек встретили поезд Деда Мороза в Самаре 10 декабря 2022 года

Для детей и их родителей организовали восьмичасовую развлекательную программу
Ирина СИНЕГУБОВА
В зимнюю сказку самарцев окунули артисты и аниматоры. Фото: Куйбышевская "РЖД"

В зимнюю сказку самарцев окунули артисты и аниматоры. Фото: Куйбышевская "РЖД"

В субботу, 10 декабря 2022 года, в Самару прибыл поезд Деда Мороза. Его встретили около 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Для детей и их родителей организовали восьмичасовую развлекательную программу. В зимнюю сказку самарцев окунули артисты и аниматоры. В течение всего этого времени на станции работала волшебная почта Деда Мороза.

Напомним, Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране на поезде 22 октября. Он проедет более 33 тысяч километров через 130 городов. Праздничная передвижная резиденция состоит из 19 вагонов.

Жители Самары могли побывать в салоне-приемной, вагоне-сцене, вагоне «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоне-ресторане и вагоне-лавке, где продавались новогодние открытки Деда Мороза.

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