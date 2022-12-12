Власти уточнили участок, по которому пройдет канатная дорога в Куйбышевском районе Самары

Канатную дорогу хотят протянуть до Южного города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какой участок земли зарезервируют под будущую канатную дорогу в Самаре. Площадка будет расположена рядом с ТЦ Metro в Куйбышевском районе. Об этом говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Согласно документу, ранее власти наметили участок площадью 468,4 тыс. кв. м. По данным кадастровой карты, он предназначен для сельскохозяйственного производства. Распоряжение, подписанное первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым, вносит изменения в прежнее решение. Теперь планируется зарезервировать территорию в 9 881 кв. м. Она относится к улично-дорожной сети. Министерству строительства региона поручено направить копию документа в Управление Росреестра по Самарской области.

Напомним, пассажирская канатная дорога появится в границах Самары и Волжского района. Ее планируют протянуть до жилого района Южный город.

Участок, который хотят зарезервировать под канатную дорогу / Фото: публичная кадастровая карта России

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