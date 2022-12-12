Приговор экс-ректору ПГУТИ вынесли в Самаре

Дмитрий Мишин отделался штрафом в 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор бывшему ректору ПГУТИ Дмитрию Мишину. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте общежития на улице Ерошевского. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Установлено, что в декабре 2021 года ректор подписал акты приемки выполненных работ по капремонту общежития. После чего подрядчику была переведена плата. Глава вуза отчитался перед учредителем об успешном освоении субсидии, показав себя успешным и ответственным работником, - рассказали в надзорном ведомстве.

А вот на открытии общежития в марте 2022 года выяснилось, что ремонт провели плохо. До верхних этажей подрядчик не добрался. Четвертый этаж оказался заставлен мебелью. Кроме того, проверяющие увидели там протечки, обшарпанные стены и некачественную плитку. Таким образом, деньги перевели за невыполненные работы.

Вот что увидели проверяющие в "отремонтированном" общежитии / Фото: Александр Хинштейн

Дмитрий Мишин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Защита настаивала на прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Прокурор выступал против. В итоге служители Фемиды отказали адвокатам в прекращении уголовного преследования, но при этом назначили мягкий приговор Экс-ректор ПГУТИ должен будет выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.

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