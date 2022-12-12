Дмитрий Азаров назвал важным итогом года активизацию реставрации ОКН

Губернатор выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России. Оно прошло 9 декабря в Московской филармонии.

В своем выступлении глава региона напомнил о важности сохранения и популяризации народного творчества. Для этого в регионах сейчас создают центры фольклора, дома ремесел, народные и художественные коллективы. Также Дмитрий Азаров отметил укрепление взаимодействия с национально-культурными автономиями и диаспорами, работу по сохранению культурных традиций и самобытности народов России. Кроме того, он рассказал, что в 2022 году было уделено большое внимание совершенствованию подходов к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Значимым результатом Года культурного наследия губернатор Самарской области назвал активизацию работ по реставрации и восстановлению ОКН. Значительно возросло число волонтеров, которые участвуют в возрождении памятников истории и культуры. Только в 2022 году они провели работы на 11 тысячах ОКН страны. Одно из таких волонтерских движений было создано в Самаре — это «Том Сойер Фест». Фестиваль охватил уже 77 городов и сел России. Уделяется большое внимание и сохранению памятников воинской славы. По мнению Дмитрия Азарова, они важны в деле патриотического воспитания и сохранения культурного кода народа.

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