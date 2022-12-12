В Самаре обеспечат новые маршруты в результате строительства трамвайной линии на Ново-Вокзальной

В областной столице могут появиться новые трамвайные маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как строительство поворота с улицы Ново-Вокзальной поможет увеличить пассажиропоток. В областной столице проводят модернизацию транспортного узла.

Долгое время проект обсуждали на публичных слушаниях. Ранее мы уже писали о появлении нового поворота и трамвайных маршрутов. Благодаря строительству появится маршрут, который сможет связать 15-й микрорайон с центром города.

Помимо этого, на перекрестке могут появится новые остановки. Их приспособят для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

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