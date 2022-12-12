Вышел из дома прямо перед трагедией: брат погибшей при взрыве газа в Нижневартовске самарчанки чудом остался в живых

16-летний парень незадолго ушел из дома и остался жив Фото: из соцсетей

4 декабря 2022 года в Нижневартовске произошла трагедия. В многоквартирном доме на улице Мира, 6а взорвался газовый баллон. В результате ЧП погибли 9 человек, среди которых молодая мама из Самары и ее трехлетний сын.

Как стало известно КП-Самара, погибшая 24-летняя Любовь Гриценко была родом из нашего региона. Ее мама с младшими сестрами живет в пгт Осинки Безенчукского района. В Нижневартовске самарчанка жила со своим 16-летним братом Данилом и сыном Всеволодом.

В тот день Люба с сыном гуляли на улице и пришли домой погреться, чтобы позже снова пойти на прогулку. Брат в это время пошел кататься на коньках со своими друзьями. Молодая мама с сыном не успели покинуть квартиру, когда произошел взрыв.

Отметим, дом на улице Мира, 6А не был газифицирован. Региональное МЧС назвали причиной взрыва неправильную установку газового баллона. 67-летний житель многоквартирного дома – заядлый рыбак. Он хранил газовые баллоны у себя дома и пользовался ими на рыбалке. В тот день он занес один баллон с балкона в квартиру, чтобы отогреть и взять с собой на природу, но что-то пошло не так и баллон разгерметизировался, отчего квартиры начали наполняться взрывоопасным газом.

Известно, что в доме обрушились перекрытия между 3-м и 2-м этажами. Погибли 9 человек, несколько десятков жильцов ранены. Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения второго и третьего этажей.