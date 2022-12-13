Стало известно, какие вирусы поражают жителей Самарской области в декабре 2022 года

Самарцы стали чаще подхватывать грипп и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечается рост сезонных вирусных заболеваний. Среди них: ОРВИ и грипп. Кроме того, в регион пришел свиной грипп - грипп А (H1N1). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за 48 неделю 2022 года в Самарской области выявили 10 случаев гриппа: в Самаре – 6, в Тольятти – 4. Все заболевшие не были привиты. Также в регионе зафиксировали 18 217 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен в нескольких возрастных группах: среди детей 7-14 лет и среди тех, кто старше 15 лет.

– По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовирусов, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Главная защита от ОРВИ и гриппа – вакцинация. В первую очередь необходимо сделать прививку детям, людям с хроническими заболеваниями, беременным, а также медработникам, учителям, студентам, сотрудникам сферы обслуживания и транспорта.

Ранее «КП-Самара» писала, чем опасен свиной грипп, какие у него симптомы и что его отличает от других зараз, в том числе от коронавируса.

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