Купеческий дом XIX века на ул. Венцека выставили на продажу в Самаре

Здание некогда принадлежало купцу Соколову Фото: Авито.

Владельцы полуразрушенного здания XIX века на улице Венцека, 50 в Самаре не оставляют попыток его продать. Двухэтажное строение выставили на продажу еще осенью. До сих пор желающих купить его за 53,9 млн рублей не нашлось.

- Площадь здания составляет 1 348,6 кв. м. В нем есть несколько отдельных входов. В помещении большие окна с видом на улицы Молодогвардейскую и Венцека, а также во двор, - отмечает продавец в объявлении на сайте «Авито».

Судя по фото, здание находится в не очень хорошем состоянии. Почти все окна на первом этаже закрыты металлическими листами. Внутри – разруха. Повсюду обшарпанные стены, которые уже успели «украсить» своими рисунками вандалы, и валяется строительный мусор.

Напомним, здание по улице Венцека, 50 известен как дом купца Соколова. Оно прославилось на всю страну несколько лет назад. В 2011 году там снимали эпизоды фильма «Жизнь и судьба» с участием Сергея Маковецкого.

Двухэтажная постройка находится в полуразрушенном состоянии Фото: Авито.

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