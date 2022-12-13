В Самаре на маршрут планируют выпустить 12 новых трамвайных вагонов

Власти закупят новые вагоны
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в скором времени планируют выпустить новые трамвайные вагоны. Их хотят закупить в следующем году.
Ранее мэр города Елена Лапушкина сообщила, что власти намерены купить новые автобусы, трамваи и электробусы. В 2023 году приобретут 12 трамвайных вагонов и один электробус со специализированными станциями. Также специалисты решают вопрос об обновлении автобусов – в начале года могут купить еще 39 машин.
Напомним, в областной столице рассказали, как строительство поворота с Ново-Вокзальной поможет увеличить пассажиропоток. В Самаре модернизируют транспортный узел.
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