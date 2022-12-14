Аукционы на комплексную застройку кварталов в Кировском и Промышленном районах объявили в Самаре

На месте старого жилья планируют построить новые комфортабельные дома Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре объявили два аукциона по комплексному развитию территорий в Кировском и Промышленном районах. Опубликовано соответствующее распоряжение департамента градостроительства.

Первый лот — участок жилой застройки в границах улиц Металлургической и Магистральной в Кировском районе. Его площадь составляет 3,89 га. Начальная цена выставленной на торги земли — 2,2 млн рублей, шаг аукциона — 113 524 рубля.

Второй лот — территория жилой застройки в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной и Калинина в Промышленном районе. Площадь — 7,98 га. Начальная цена — 5,3 млн рублей, шаг аукциона — 268 012 рублей.

Напомним, в Самаре планируют реализовать проект комплексного развития территорий жилой застройки. Он предполагает расселение старых домов и строительство нового комфортного жилья. Первая очередь КРТ включает 26 кварталов общей площадью более 143 га. Их объединили в 17 лотов. Торги по всем лотам должны провести до марта 2023 года. Отметим, что для строительства новых ЖК на этих территориях потребуется снести 83 аварийных и 320 ветхих домов.

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