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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:12

Аукционы на комплексную застройку кварталов в Кировском и Промышленном районах объявили в Самаре

На торги выставили два участка жилой застройки общей площадью более 10 га
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте старого жилья планируют построить новые комфортабельные дома

На месте старого жилья планируют построить новые комфортабельные дома

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре объявили два аукциона по комплексному развитию территорий в Кировском и Промышленном районах. Опубликовано соответствующее распоряжение департамента градостроительства.

Первый лот — участок жилой застройки в границах улиц Металлургической и Магистральной в Кировском районе. Его площадь составляет 3,89 га. Начальная цена выставленной на торги земли — 2,2 млн рублей, шаг аукциона — 113 524 рубля.

Второй лот — территория жилой застройки в границах улицы Ставропольской, переулка Гвардейского, улиц Нагорной и Калинина в Промышленном районе. Площадь — 7,98 га. Начальная цена — 5,3 млн рублей, шаг аукциона — 268 012 рублей.

Напомним, в Самаре планируют реализовать проект комплексного развития территорий жилой застройки. Он предполагает расселение старых домов и строительство нового комфортного жилья. Первая очередь КРТ включает 26 кварталов общей площадью более 143 га. Их объединили в 17 лотов. Торги по всем лотам должны провести до марта 2023 года. Отметим, что для строительства новых ЖК на этих территориях потребуется снести 83 аварийных и 320 ветхих домов.

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