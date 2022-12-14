Самарская область приближается к пику заболеваемости гриппом

Самарцев "атакуют" грипп, ОРВИ и коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область приближается к пику заболеваемости вирусными инфекциями. Сейчас в регионе фиксируется много случаев заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Кроме того, впервые за много лет вернулся свиной грипп.

По данным Роспотребнадзора, еженедельно в Самарской области выявляют около 18 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Чаще всего заразу подхватывают дети от 7 до 14 лет, подростки от 15 лет и взрослые. У 10 человек уже подтвердился грипп. Насколько известно, все они не были привиты. По-прежнему подстерегает жителей региона коронавирус. Ежедневно выявляют по 180-200 случаев заражения. Как отмечают медики, ситуация стабильная, резкого роста нет.

Сейчас специалисты фиксируют в Самарской области традиционный всплеск сезонной заболеваемости. Пик эпидемии гриппа обычно приходится на период после новогодних праздников — когда все массово начинают возвращаться на работу или учебу. Как рассказал «КП-Самара» главный внештатный терапевт региона Олег Фатенков, до пика эпидемии остался почти месяц. Это время стоит потратить с умом — заранее сделать прививку от гриппа.

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