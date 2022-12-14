Пик заболеваемости вирусными инфекциями наступил в Самарской области

По словам врача, нынешний сезон сложный с эпидемиологической точки зрения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксирован пик заболеваемости вирусными инфекциями. Сейчас идет рост гриппа, ОРВИ и коронавируса одновременно. Об этом сообщает ГТРК "Самара" со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням минздрава региона Елена Стребкова.

По словам врача, нынешний сезон сложный с эпидемиологической точки зрения. Сейчас самая высокая заболеваемость острыми респираторными инфекциями. За неделю происходит 18-19 тысяч случаев.

На данный момент в Самарской области есть и H1N1, который называют свиным гриппом, хотя им болеют только люди. Также Елена Стребкова отметила, что тремя разбушевавшимися вирусами сразу вряд ли можно заболеть, но возможно переболеть сначала одной инфекцией и потом подцепить другую.

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