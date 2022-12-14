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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:15

Мобилизованных самарцев освободили от налогов на землю и имущество

Такое решение приняли депутаты Самарской городской думы 13 декабря 2022
Евгений ЕГОРОВ
Мобилизованные самарцы получат новые льготы

Мобилизованные самарцы получат новые льготы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованных самарцев и участников СВО освободили от налогов на землю и имущество физических лиц. Получить льготу можно уже за 2022 год. Соответствующие решения утверждены 13 декабря 2022 депутатами Самарской городской думы.

- Льгота касается всех категорий участников СВО – как попавших под частичную мобилизацию, так и добровольцев, - рассказали журналисту «КП-Самара» в пресс-службе гордумы.

Глава законодательного органа Алексей Дегтев заявил, что для городского бюджета принятое решение не станет проблемой:

- Это дополнительный стимул для всех граждан проявить сознательность. Если вы не участвуете в спецоперации – необходимо быть полезными обществу, городу в качестве законопослушного налогоплательщика, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета.

Также депутаты одобрили бюджет города на 2023 год. Уже известно, на что будут тратить деньги из городской казны. Среди основных направлений – благоустройство, строительство нового детсада, ремонт дождевой канализации, переселение из аварийного жилья и многое другое.