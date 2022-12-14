Три исторических здания взяли под охрану в Самаре в декабре 2022 года

Ранее в правительстве региона обсудили планы реновации исторического центра Самары. Фото: 2ГИС

Стало известно, что еще три исторических здания взяли под охрану в Самаре. Об этом сообщили в Управлении госохраны объектов культурного наследия Самарской области.

Теперь будут охраняться дом Калачева на улице Куйбышева, 83, дом на территории усадьбы Шигаева и дом Жоголева на улице Галактионовской, 66 А, а также жилой дом на улице Самарской, 182 А.

Благодаря этому в зданиях смогут провести работы по реставрации и приспособлению для современного использования. При этом собственники домов должны сохранять предмет охраны, то есть те особенности, которые представляют архитектурную и художественную ценность.

Напомним, ранее в правительстве Самарской области обсудили планы реновации исторического центра Самары.

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