В Самаре могут застроить еще один участок в поселке Зубчаниновка

Участок планируют застроить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается комплексное развитие территорий. В скором времени пройдет аукцион на поиск подрядчика для застройки участка в поселке Зубчаниновка.

Согласно распоряжению департамента градостроительства, в областной столице объявили о проведении сразу двух аукционов по развитию территорий в Кировском и Промышленных районах. Специалисты планируют застроить участок в границах улиц Металлургической и Магистральной. Площадь достигнет почти 4 га. Начальную цену на землю оценили в 2,2 млн рублей.

Напомним, также в городе хотят застроить территорию в Промышленном районе. Начальная цена – 5,3 миллиона рублей.

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