Взносы на капремонт домов вырастут в Самарской области с 1 января 2023 года

Уже с 1 декабря 2022 года в Самарской области подорожали тарифы ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вырастут взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Правительство региона в среду, 14 декабря, опубликовало постановление об утверждении новых тарифов на 2023 год.

— С 1 января минимальный размер взноса на капремонт для домов до 5 этажей включительно установить в 7,92 рубля, для домов в 6 этажей и выше — 9,11 рубля в расчете на один квадратный метр, — говорится в документе.

Напомним, сейчас минимальный размер взноса на капремонт меньше, чем на один рубль ниже. Для многоквартирных домов до 5 этажей он составляет 7,27 рубль за 1 кв. м, а для многоквартирных домов в 6 этажей и выше — 8,36 рубля за 1 кв. м.

Напомним, уже с 1 декабря 2022 года в Самарской области подорожали тарифы ЖКХ.

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