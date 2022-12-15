Врач-инфекционист рассказал самарцам, как отличить «свиной» грипп от обычного

Как таковых специфичных симптомов у свиного гриппа нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наступил пик заболеваемости вирусными инфекциями, в их числе коронавирус, ОРВИ и грипп. Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал на портале DOCTORPITER об отличиях так называемого свиного гриппа от обычного.

Как таковых специфичных симптомов у него нет. Это все тот же грипп, для которого характерны высокая температура, выраженная интоксикация, боль в мышцах и суставах, головная боль, а также отсроченное появление респираторных симптомов (кашля, насморка и др.).

По словам Андрея Позднякова, единственной особенностью свиного гриппа является диарейный синдром, но он проявляется в среднем у 15 процентов заболевших. Для определения заболевания используются тесты. Однако они не покажут, свиной грипп или нет, но это и не нужно.

Врач проводит аналогию с COVID-19 и заявляет: тесты определяют наличие вируса, но для пациента штамм не имеет значения, то же самое с гриппом. Если есть симптомы, тяжелый фон, тесты подтвердили грипп, то необходимо лечение. Если нет тяжелой клиники, нет фоновой патологии, диагностика в принципе не нужна. И свиной, и сезонный грипп лечатся одинаково.

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