Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Самаре

Президент назначил судам в Самаре новых судей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В районных судах Самары произошли кадровые перестановки. Три человека получили назначения на новые должности. Соответствующий указ на минувшей неделе подписал президент России Владимир Путин.

Так, получила повышение Галина Космынцева. Ее назначили заместителем председателя Куйбышевского районного суда. Как ранее писала «КП-Самара», до недавнего времени она трудилась в Ленинском районе. Была судьей по гражданским и административным делам. На новую должность ее назначили на 6 лет.

Место судьи в Самарском районном суде займет Юлия Осьминина, а в Октябрьском – Людмила Чернышкова. Они будут трудиться на этих должностях до достижения предельного возраста.

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