Опрос о работе общественного транспорта проводят в Самаре

Самарцам нужно будет выбрать часто используемый вид транспорта и наиболее удобный способ оплаты проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары предлагают принять участие в онлайн-опросе о работе общественного транспорта. Его проводит дептранс города на портале «Госуслуги. Решаем вместе».

Горожанам нужно будет ответить на вопросы двух опросов: каким видом транспорта пользуются чаще всего (автобус, маршрутка, трамвай, троллейбус, метро) и какой способ оплаты проезда наиболее удобен (терминал, кондуктор или оба варианта).

Анкетирование анонимное. Чиновники планируют использовать полученные в опросе данные в дальнейшей работе. Принять участие в голосовании можно будет до 31 декабря 2022 года.

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