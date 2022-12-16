В Самаре ранним утром у ТЦ «Автора» столкнулись трамвай и легковой автомобиль

Легковушка столкнулась с трамваем.. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители поделились кадрами серьезного столкновения. Легковушка столкнулась с трамваем.

Судя по опубликованным фотографиям в социальных сетях, столкновение произошло у торгового центра «Аврора» ранним утром, 16 декабря 2022 года. О причинах аварии и пострадавших пока нет информации. Редакция «КП-Самара» запросила информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства уточняются.

Напомним, в областной столице планируют обновить общественных транспорт. На покупку новых автобусов и трамваем планируют выделить 700 миллионов рублей.

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