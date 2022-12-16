Самарские полицейские рассказали подробности аварии у ТЦ «Аврора»

Пострадавшую госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ранним утром 16 декабря очевидцы поделились кадрами серьезной аварии. У торгового центра «Аврора» столкнулись легковой автомобиль и трамвай.

Сотрудники полиции отмечают, что водитель иномарки ехал по улице Аэродромной в сторону улицы Аврора. Автолюбитель выехал на трамвайные пути и столкнулся с трамваем №5. В результате столкновения, пострадала пассажирка иномарки, ее госпитализировали в медицинское учреждение, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В трамвае находились 15 пассажиров. Никто не пострадал. Дорожные полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. На участке обеспечили беспрепятственный проезд.

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