Строительство новой школы в Крутых Ключах в Самаре стартует в 2023 году

Еще одно учебное заведение построят в микрорайоне в рамках ГЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Крутые Ключи в Самаре построят новую школу. Символично, что она появится на улице Школьной. Информация об этом прозвучала на встрече главы города Елены Лапушкиной с жителями Красноглинского района.

— В ближайшие годы в Самаре будут строить несколько школ в рамках государственно-частного партнерства. Одна из них — на улице Школьной в Крутых Ключах, — рассказала мэр.

По словам Елены Лапушкиной, участок под размещение школы уже подготовлен и передан правительству Самарской области. Строительство нового учебного заведения стартует в 2023 году. Ранее сообщалось, что школа будет рассчитана на 550 мест.

Напомним, в Крутых Ключах с 2016 года работает школа № 7 в честь Героя РФ Михаила Калашникова. Ее тоже построили в рамках ГЧП. Здание имеет два крыла: одно предназначено для младшеклассников, другое — для занятий старших ребят. Между ними расположены два спортзала, два зала для гимнастики, 25-метровый бассейн, столовая, актовый зал.

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