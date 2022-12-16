Шесть судей решили уйти в отставку в Самарской области

Свои должности решили покинуть судьи в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В судах Самарской области намечаются новые кадровые перестановки. Сразу шесть судей решили покинуть свои должности. В пятницу, 16 декабря 2022 года, квалификационная коллегия судей должна была рассмотреть их заявления о прекращении полномочий.

Насколько известно, решение об уходе в отставку приняли судьи Самарского областного суда Елена Елистратова и Наталья Горбуль, судья Центрального районного суда Тольятти Нонна Ковригина, мировой судья участка № 68 судебного района Новокуйбышевска Александр Кузькин, мировой судья участка № 21 Красноглинского судебного района Самары Николай Терендюшкин и мировой судья участка № 56 Советского района Самары Елена Тимошенко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Самаре. Новые должности получили Галина Космынцева, Юлия Осьминина и Людмила Чернышкова.

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