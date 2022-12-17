В Самарской области в предстоящие выходные повысится температура воздуха

Температура воздуха повысится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает удивлять. В ближайшие выходные температура воздуха значительно повысится.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», из-за активного средиземноморского циклона в регионе ожидаются осадки разной интенсивности, местами усиление ветра и метель. Температура воздуха повысится до положительных значений. В субботу, температура от 0 до -5 градусов, в воскресенье от -3 до +2 градусов.

Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности. На улице ожидается гололедица. Водителям рекомендуют быть более аккуратными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал