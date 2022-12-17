В Самаре коммунальные службы нацелены на круглосуточную уборку снега в выходные дни

Службы готовятся к круглосуточной работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты сообщили об изменении погоды. Сегодня, 17 декабря 2022 года, ожидается ледяной дождь.

По сообщению городской администрации, коммунальщики уже начали работу по подготовке к борьбе с погодными капризами. Представители районов, департаментов, муниципальных предприятий «Парки Самара», «Набережная», «Зеленхоз» и другие перед сотрудниками поставили задачу до 17:00 провести встречу с УК, ТСЖ и подрядчиками, а также подготовить выход дворников и спецтехники.

Службы обсудили режим работы в круглосуточном формате. О проводимых работах сообщат в социальных сетях. Напомним, в выходные дни ожидается повышение температуры.

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