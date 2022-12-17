В Самаре реконструкцию улицы XXII Партсъезда начнут в 2023 году

Реконструкцию запланировали на следующий год
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре состоялось встречала главы города Елены Лапушкиной с жителями Промышленного района. Горожане смогли задать интересующие их вопросы.
Во время мероприятия самарцы подняли вопрос о строительстве дороги на улице XXII Партсъезда (от улицы Солнечной до Московского шоссе). Елена Лапушкина подчеркнула, что возводить дорогу планируют в 2023 году. Проект осложнен большим количеством коммуникаций – весь спектр от электрокабелей до сетей водоснабжения.
Напомним, во время встречи также обсудили работы на водоемах в парках «Воронежские озера» и «Молодежный». Благоустройство будет продолжено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал