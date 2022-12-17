В Самаре реконструкцию улицы XXII Партсъезда начнут в 2023 году

Реконструкцию запланировали на следующий год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось встречала главы города Елены Лапушкиной с жителями Промышленного района. Горожане смогли задать интересующие их вопросы.

Во время мероприятия самарцы подняли вопрос о строительстве дороги на улице XXII Партсъезда (от улицы Солнечной до Московского шоссе). Елена Лапушкина подчеркнула, что возводить дорогу планируют в 2023 году. Проект осложнен большим количеством коммуникаций – весь спектр от электрокабелей до сетей водоснабжения.

Напомним, во время встречи также обсудили работы на водоемах в парках «Воронежские озера» и «Молодежный». Благоустройство будет продолжено.

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